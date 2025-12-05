السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة خدمة حجز تذاكر أربعة قطارات من الدرجة الثانية الفاخرة عبر وكلاء البيع المعتمدين ضمن منظومة الحجز الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من اليوم، في إطار خطة الهيئة لتسهيل خدمات الحجز للمسافرين.

وتشمل الخدمة الجديدة إتاحة الحجز للقطارين 926 / 927 (الإسكندرية – أسيوط والعكس) والقطارين 930 / 929 (القاهرة – أسيوط والعكس)، بما يعزز المرونة للمستخدمين ويسهل الحصول على التذاكر خاصة خلال أوقات الذروة وارتفاع الطلب على السفر.

تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها في تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز، والتوسع في الاعتماد على القنوات الرقمية ووكلاء البيع المعتمدين، لضمان تقديم خدمة متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتلبية احتياجات جمهور المسافرين.