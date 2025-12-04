قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

تمساح
تمساح
محمد الطحاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية مجموعة من الصور والاستغاثات تفيد تضرر أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من وجود تماسيح بمياه الترعة الموجودة بالقرية مع مطالبات بتدخل المسئولين لفحص الأمر حفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما أكد أحد المواطنين أنه تم رؤية تمساح صغير بمياه الرشاح المار بعزبة سدرة بقرية الزوامل بمركز بلبيس وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لبحث الأمر.

ومن جانبه فقد كلف محافظ الشرقية بتشكيل لجنه من الطب البيطري والبيئة وإدارة الازمات والكوارث والمسطحات المائية الى منطقه عزبة السدرة  مع تواجد فريق عمل الوحدة المحلية بالزوامل لمتابعة موضوع التماسيح بناء على شهادة الأهالي لوجود تماسيح في المصرف.

مواقع التواصل الاجتماعي الشرقية بمحافظة الشرقية لمركز بلبيس

