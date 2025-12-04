تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية مجموعة من الصور والاستغاثات تفيد تضرر أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من وجود تماسيح بمياه الترعة الموجودة بالقرية مع مطالبات بتدخل المسئولين لفحص الأمر حفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما أكد أحد المواطنين أنه تم رؤية تمساح صغير بمياه الرشاح المار بعزبة سدرة بقرية الزوامل بمركز بلبيس وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لبحث الأمر.

ومن جانبه فقد كلف محافظ الشرقية بتشكيل لجنه من الطب البيطري والبيئة وإدارة الازمات والكوارث والمسطحات المائية الى منطقه عزبة السدرة مع تواجد فريق عمل الوحدة المحلية بالزوامل لمتابعة موضوع التماسيح بناء على شهادة الأهالي لوجود تماسيح في المصرف.