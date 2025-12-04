بسبب الإصابة.. شوبير يكشف عن مدة غياب أشرف بن شرقي عن الملاعب

كشف طبيب منتخب المغرب، محمد رضا بلال، عن مدة غياب أشرف بن شرقي، مهاجم فريق الأهلي، عن صفوف المنتخب والنادي إثر الإصابة الأخيرة التي يعاني منها اللاعب.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أشرف بن شرقي بتمزق في العضلة الخلفية، ومدة غيابه تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ما يعني غيابه رسميًا عن بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقي إلى القاهرة، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي رفقة الأهلي، ولتجهيزه لخوض المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويرتبط الأهلي بخوض مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، التي تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 11 ديسمبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.