الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
بسبب الإصابة.. شوبير يكشف عن مدة غياب أشرف بن شرقي عن الملاعب

يمنى عبد الظاهر

كشف طبيب منتخب المغرب، محمد رضا بلال، عن مدة غياب أشرف بن شرقي، مهاجم فريق الأهلي، عن صفوف المنتخب والنادي إثر الإصابة الأخيرة التي يعاني منها اللاعب.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أشرف بن شرقي بتمزق في العضلة الخلفية، ومدة غيابه تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ما يعني غيابه رسميًا عن بطولة كأس العرب. 

ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقي إلى القاهرة، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي رفقة الأهلي، ولتجهيزه لخوض المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويرتبط الأهلي بخوض مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، التي تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 11 ديسمبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

