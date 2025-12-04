غدًا.. حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بالأهلي

يشهد النادي الأهلي غدًا الجمعة افتتاح النسخة الـ29 من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وجّه النادي الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ,أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

وتأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة استمرارًا لحرصه على دعم البطولات القارية وتعزيز مكانة الرياضة المصرية والإفريقية، من خلال توفير كل سبل النجاح لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة البطولة في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة، وذلك بحضور محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وإبراهيم العامري ورويدا هشام عضوي مجلس الإدارة ونائبي رئيس اللجنة العليا، وخالد العوضي مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من فرق القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي – CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.