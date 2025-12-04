شوقي السعيد يعلن اعتزاله تشجيع الكرة ويعتذر لجماهير الأهلي

أعلن شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، أنه قرر عدم تشجيع كرة القدم، رغم حبه الكبير لنادي الزمالك.

وكتب شوقي سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:"من النهارده قررت أبطل تشجيع كرة القدم نهائيًا رغم حبي وعشقي لنادي الزمالك لكني اخترت الراحة وصفاء القلب على أي تعصب.

واضاف السعيد : باعتذر بكل احترام وتقدير لكل جمهور النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم حصل في يوم من الأيام وبعتذر من قلبي لكل شخص أسأت في حقه بقصد أو دون قصد برجوا من الجميع العفو لوجه الله وربنا يجعل بينّا المودة والاحترام ويبعد عنّا أي خلاف أو فتنة

واختتم : ما أحبّش أسيب الدنيا وفي حد زعلان مني اللي بينّا خلاف يسامح الدنيا قصيرة، والقلب أوسع لما يعفو.