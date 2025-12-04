هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش

تأهلت المصرية هانيا الحمامي، نجمة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج للإسكواش.

وتقام بطولة هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهي أعلى فئة ببطولات الإسكواش.

فازت هانيا الحمامي في الدور ربع النهائي على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-4.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا على النحو التالي:9 لاعبين في منافسات الرجال وهم

مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.