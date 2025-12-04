طعن الفيفا.. قانوني يطرح خارطة طريق لـ حل أزمة مهاجم الإسماعيلي

سلط المستشار القانوني نهاد حجاج الضوء على الإيضاحات القانونية حول قرار لجنة الانضباط فى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مستحقات مهاجم فريق الإسماعيلي السابق البوليفي كارميلو.

وقال نهاد حجاج، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إيضاحات قانونية بشأن القرار الصادر من لجنة الانضباط ضد نادى الإسماعيلي بشأن مستحقات اللاعب البوليفي كارميلو”.



وأضاف: "ملخص الأزمة: بتاريخ 6/11/2025 أصدرت لجنة الانضباط في FIFA قرارها رقم FDD-25537 ضد نادي الإسماعيلي بفرض العقوبات الآتي بيانها:-

(1) حظر فوري على تسجيل اللاعبين.

(2) غرامة جزائية وفوائد سنوية مرتفعة (18%) سنوياً اعتباراً من 6 مايو 2024.

(3) تهديد بـخصم 6 نقاط تلقائيًا بعد 45 يوماً وهذه المهلة تنتهي في 24/12/2025.

(4) التهديد النهائي بـهبــــوط الفريق للدرجة الأدنى.

(5) إلزام النادي بأداء 20 ألف سويسري غرامة لصالح الفيفا (اللجنة قد قامت بسداد هذا المبلغ)".



وتابع: "إجمالي المبالغ المستحقة للاعب: -

555 ألف دولار أمريكي وتفصيلها على النحو الآتي:

أ- أصل المديونية: 388796,71 دولار أمريكي.

ب - فوائد سنوية (18%) سنوياً بما يعادل مبلغ 110 الف دولار من 6/5/2024 حتى 5/12/2025

ج – غرامة جزائية قدرها 50 ألف دولار أمريكي.



وواصل نهاد حجاج: “إجمالي المبلغ المطلوب حتى 6/12/2025 550 ألف دولار أمريكي تقريباً وتاريخ إخطار النادي بالقرار 10/11/2025”.



وأكمل: “فقه الأولويات: الحد الأدنى المطلوب لتوقيع العقوبات الرياضية (حظر القيد/خصم النقاط) هو سداد المبلغ الكامل للاعب (الأصل + الفائدة + الغرامة الجزائية) او ابرام عقد تسوية مع اللاعب وسداد المبلغ على دفعات”.



وأتم: "المواعيد القانونية الحرجة: النادي في سباق مع الزمن: هذه هي المواعيد التي لا تحتمل التأخير ويجب أن تكون محددة على أجندة اللجنة المؤقتة.

1- طلب حيثيات القرار (الأسباب) خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، وقامت اللجنة المؤقتة مشكورة بإرسال هذا الطلب خلال ال 10 أيام الممنوحة للنادى.



2- سرعة أداء مستحقات اللاعب لتجنب خصم النقاط خلال 45 يوماً من تاريخ أن يصبح القرار نهائياً في موعد أقصاه 25/12/2025.



3- خطر الهبوط: قد يتعرض النادي للهبوط للدرجة الأدنى في حالة عدم السداد وخصم ال 6 نقاط".

واستطرد نهاد حجاج: "خارطة الطريق القانونية: وقف التنفيذ والطعن أمام CAS: بمجرد طلب الأسباب، تبدأ الخطوات القانونية لحماية النادي من أي عقوبات:

أ. الإجراء السريع: تقديم طلب وقف التنفيذ للعقوبات إلى المحكمة الرياضية (الكأس):-

يجب سرعة تقديم طلب مستقل وفوري لـ CAS لـ "تعليق تنفيذ" حظر القيد وتهديد خصم النقاط.

مفتاح قبول ال CAS لهذا الطلب غالباً ما يكون مشروطاً بأداء أصل المديونية.



ب. الطعن الموضوعي:

- بمجرد إرسال أسباب القرار للنادي يحق له الطعن عليه امام المحكمة الرياضية خلال 21 يوما ولكن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ".



وأسهب نهاد حجاج: "توجيهات ونصائح للجنة المؤقتة: يجب العمل في ثلاث مسارات متوازية لتجنب القرارات الكارثية التي أصدرتها لجنة الانضباط:

1- تقديم طلب وقف تنفيذ للعقوبات الموقعة على النادي وذلك إلى المحكمة الرياضية.



2- الطعن على القرار خلال 21 يوما من تاريخ إرسال الأسباب إلى النادي أمام المحكمة الرياضية.



3- إجراءات المفاوضات مع محامي اللاعب في أسرع وقت ممكن للوصول إلى تسوية المبالغ المطلوبة وإبرام عقد اتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن تكون المفاوضات على رأس الساعة يومياً وأن نسابق الزمن من أجل إنهاء هذا الملف الخطير الذي قد يعصف بكيان النادي".

واختتم نهاد حجاج حديثه قائلا: “ندعو الله أن يوفق اللجنة المؤقتة فى النادي الإسماعيلي لاتخاذ قرارات وخطوات سريعة لإنقاذ النادي من هذه الأزمة الطاحنة”.