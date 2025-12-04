قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طعن الفيفا.. قانوني يطرح خارطة طريق لـ حل أزمة مهاجم الإسماعيلي

نهاد حجاج
نهاد حجاج
يسري غازي

سلط المستشار القانوني نهاد حجاج الضوء على الإيضاحات القانونية حول قرار لجنة الانضباط فى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مستحقات مهاجم فريق الإسماعيلي السابق البوليفي كارميلو.

وقال نهاد حجاج، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إيضاحات قانونية بشأن القرار الصادر من لجنة الانضباط ضد نادى الإسماعيلي بشأن مستحقات اللاعب البوليفي كارميلو”.
 

وأضاف: "ملخص الأزمة: بتاريخ 6/11/2025 أصدرت لجنة الانضباط في FIFA قرارها رقم FDD-25537 ضد نادي الإسماعيلي بفرض العقوبات الآتي بيانها:-
(1) حظر فوري على تسجيل اللاعبين.
(2) غرامة جزائية وفوائد سنوية مرتفعة (18%) سنوياً اعتباراً من 6 مايو 2024.
(3) تهديد بـخصم 6 نقاط تلقائيًا بعد 45 يوماً وهذه المهلة تنتهي في 24/12/2025.
(4) التهديد النهائي بـهبــــوط الفريق للدرجة الأدنى.
(5) إلزام النادي بأداء 20 ألف سويسري غرامة لصالح الفيفا (اللجنة قد قامت بسداد هذا المبلغ)".

وتابع: "إجمالي المبالغ المستحقة للاعب: -
555 ألف دولار أمريكي وتفصيلها على النحو الآتي:
أ- أصل المديونية: 388796,71 دولار أمريكي.
ب - فوائد سنوية (18%) سنوياً بما يعادل مبلغ 110 الف دولار من 6/5/2024 حتى 5/12/2025
ج – غرامة جزائية قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

وواصل نهاد حجاج: “إجمالي المبلغ المطلوب حتى 6/12/2025 550 ألف دولار أمريكي تقريباً وتاريخ إخطار النادي بالقرار 10/11/2025”.

وأكمل: “فقه الأولويات: الحد الأدنى المطلوب لتوقيع العقوبات الرياضية (حظر القيد/خصم النقاط) هو سداد المبلغ الكامل للاعب (الأصل + الفائدة + الغرامة الجزائية) او ابرام عقد تسوية مع اللاعب وسداد المبلغ على دفعات”.

وأتم: "المواعيد القانونية الحرجة: النادي في سباق مع الزمن: هذه هي المواعيد التي لا تحتمل التأخير ويجب أن تكون محددة على أجندة اللجنة المؤقتة.
1- طلب حيثيات القرار (الأسباب) خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، وقامت اللجنة المؤقتة مشكورة بإرسال هذا الطلب خلال ال 10 أيام الممنوحة للنادى.

2- سرعة أداء مستحقات اللاعب لتجنب خصم النقاط خلال 45 يوماً من تاريخ أن يصبح القرار نهائياً في موعد أقصاه 25/12/2025.

3- خطر الهبوط: قد يتعرض النادي للهبوط للدرجة الأدنى في حالة عدم السداد وخصم ال 6 نقاط".

واستطرد نهاد حجاج: "خارطة الطريق القانونية: وقف التنفيذ والطعن أمام CAS: بمجرد طلب الأسباب، تبدأ الخطوات القانونية لحماية النادي من أي عقوبات:
أ. الإجراء السريع: تقديم طلب وقف التنفيذ للعقوبات إلى المحكمة الرياضية (الكأس):-
يجب سرعة تقديم طلب مستقل وفوري لـ CAS لـ "تعليق تنفيذ" حظر القيد وتهديد خصم النقاط.
مفتاح قبول ال CAS لهذا الطلب غالباً ما يكون مشروطاً بأداء أصل المديونية.

ب. الطعن الموضوعي: 
- بمجرد إرسال أسباب القرار للنادي يحق له الطعن عليه امام المحكمة الرياضية خلال 21 يوما ولكن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ".

وأسهب نهاد حجاج: "توجيهات ونصائح للجنة المؤقتة: يجب العمل في ثلاث مسارات متوازية لتجنب القرارات الكارثية التي أصدرتها لجنة الانضباط:

1- تقديم طلب وقف تنفيذ للعقوبات الموقعة على النادي وذلك إلى المحكمة الرياضية.

2- الطعن على القرار خلال 21 يوما من تاريخ إرسال الأسباب إلى النادي أمام المحكمة الرياضية.

3- إجراءات المفاوضات مع محامي اللاعب في أسرع وقت ممكن للوصول إلى تسوية المبالغ المطلوبة وإبرام عقد اتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن تكون المفاوضات على رأس الساعة يومياً وأن نسابق الزمن من أجل إنهاء هذا الملف الخطير الذي قد يعصف بكيان النادي".

واختتم نهاد حجاج حديثه قائلا: “ندعو الله أن يوفق اللجنة المؤقتة فى النادي الإسماعيلي لاتخاذ قرارات وخطوات سريعة لإنقاذ النادي من هذه الأزمة الطاحنة”.

الإسماعيلي نهاد حجاج البوليفي كارميلو الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة تُطلق موقعًا جديدًا لمكتبتها المتنقلة في العاصمة الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة

محافظ أسيوط يواصل جولاته على اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية في اليوم الثان

الكاتب عبد الله مراد المازم

عبد الله مراد المازم: معرض القاهرة للكتاب نافذة العرب إلى المعرفة.. وإطلاق جائزة نجيب محفوظ سعادة للمبدعين

بالصور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد