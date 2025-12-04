الزمالك يستقر على ملعب المقاولون العرب لخوض مباريات كأس عاصمة مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقرر إقامتها في 9 ديسمبر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن الملعب الذي سيستضيف مباريات الزمالك في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق سيخوض مواجهاته على ملعب المقاولون العرب بدلًا من استاد القاهرة الدولي.

وجاء هذا القرار بعد إخطار رسمي تلقاه النادي من إدارة استاد القاهرة، أوضحت خلاله عدم إمكانية استضافة أي مباريات خلال الفترة الحالية، بسبب بدء أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الملعب.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك اعتمدت رسميًا ملعب المقاولون العرب كملعب للفريق في منافسات كأس عاصمة مصر، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في استاد القاهرة.