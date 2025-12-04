اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمنها ميتسوبيشي لانسر موديل 2008، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي أيضا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الرمادي، وبها رخصة سارية.

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخار ج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهر بائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 في سوق السيارات المصرية للمستعمل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.