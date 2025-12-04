سعر MG5 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد MG5 موديل 2026 ، وتنتمي MG5 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك روح المغامرة والحيوية والقدرة، كما إنها تعد واحدة من أكثر سيارات السيدان إثارة، وتظهر بتصميم بسيط وفعال .

أبعاد MG5 موديل 2026

تأتى سيارة MG5 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 267 مم .

مواصفات MG5 موديل 2026

زودت سيارة MG5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خط سقف متدفق، وبها حواف حادة بمزيج يجذب الانتباه، وبها مجموعة مختارة من الزخارف الرياضية، وبها مقدمة جريئة وخطوط انسيابية أنيقة، وبها مصابيح أمامية LED أنحف، وبها مصابيح LED نهارية معاد تصميمها، وبها شبك أمامي أحدث وأكثر أناقة يتميز بنمط ثلاثي الأبعاد، وبها شريط كروم رفيع يربط المصابيح الأمامية.

بالاضافة إلي ان سيارة MG5 موديل 2026 بها، وحدات إضاءة مقدمة، وبها مصابيح أمامية LED كاملة يرافقها مصابيح نهارية LED، وبها مساحات زجاج أمامي بدون غطاء، وبها مواد ناعمة الملمس، وبها خط نافذة جانبي مرتفع، وبها أعمدة خلفية سميكة، وبها حساسات ركن خلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وبها كاميرا بزاوية 360 درجة.

ويوجد بـ سيارة MG5 موديل 2026 أيضا، مجموعة من المفروشات الجلدية، وبها مقاعد قابلة للتعديل تساعدك في العثور على الوضع المثالي، وبها دعم قطني قابل للتعديل لمقعد السائق، وبها عجلة قيادة قابلة للتعديل في الارتفاع والمدي، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.0 بوصة للمعلومات والترفيه، وتدعم الشاشة ميزتي إنعكس الهاتف Apple CarPlay وAndroid Auto.

محرك MG5 موديل 2026

تستمد سيارة MG5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر MG5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 47 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 51 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 57 ألف ريال سعودي .