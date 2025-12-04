قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر MG5 موديل 2026 في السعودية

MG5 موديل 2026
MG5 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد MG5 موديل 2026 ، وتنتمي MG5 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك روح المغامرة والحيوية والقدرة، كما إنها تعد واحدة من أكثر سيارات السيدان إثارة، وتظهر بتصميم بسيط وفعال .

 MG5 موديل 2026

أبعاد MG5 موديل 2026

تأتى سيارة MG5 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 267 مم .

مواصفات MG5 موديل 2026

 MG5 موديل 2026

زودت سيارة MG5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خط سقف متدفق، وبها حواف حادة بمزيج يجذب الانتباه، وبها مجموعة مختارة من الزخارف الرياضية، وبها مقدمة جريئة وخطوط انسيابية أنيقة، وبها مصابيح أمامية LED أنحف، وبها مصابيح LED نهارية معاد تصميمها، وبها شبك أمامي أحدث وأكثر أناقة يتميز بنمط ثلاثي الأبعاد، وبها شريط كروم رفيع يربط المصابيح الأمامية.

 MG5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة MG5 موديل 2026 بها، وحدات إضاءة مقدمة، وبها مصابيح أمامية LED كاملة يرافقها مصابيح نهارية LED، وبها مساحات زجاج أمامي بدون غطاء، وبها مواد ناعمة الملمس، وبها خط نافذة جانبي مرتفع، وبها أعمدة خلفية سميكة، وبها حساسات ركن خلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وبها كاميرا بزاوية 360 درجة.

ويوجد بـ سيارة MG5 موديل 2026  أيضا، مجموعة من المفروشات الجلدية، وبها مقاعد قابلة للتعديل تساعدك في العثور على الوضع المثالي، وبها دعم قطني قابل للتعديل لمقعد السائق، وبها عجلة قيادة قابلة للتعديل في الارتفاع والمدي، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.0 بوصة للمعلومات والترفيه، وتدعم الشاشة ميزتي إنعكس الهاتف Apple CarPlay وAndroid Auto.

محرك MG5 موديل 2026

 MG5 موديل 2026

تستمد سيارة  MG5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر MG5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 47 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 51 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة MG5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 57 ألف ريال سعودي . 

MG5 موديل 2026 أبعاد MG5 موديل 2026 مواصفات MG5 موديل 2026 محرك MG5 موديل 2026 سعر MG5 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

بالصور

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد