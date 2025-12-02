قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيرى تيجو 9 موديل 2026

شيرى تيجو 9 موديل 2026
شيرى تيجو 9 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 9 موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى تيجو 9 موديل 2026 ، وتنتمي تيجو 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد شيرى تيجو 9 موديل 2026

شيرى تيجو 9 موديل 2026

تأتى سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4810 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1741 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 9 موديل 2026

شيرى تيجو 9 موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات شيرى تيجو 9 موديل 2026

شيرى تيجو 9 موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس .

شيرى تيجو 9 موديل 2026

بالاضافة إلي ان شيرى تيجو 9 موديل 2026 بها ،  Power Windows، وبها Heated seats، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك شيرى تيجو 9 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، وقوة 210 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 9 موديل 2026

سعر سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي مليون و 999 ألف جنيه .

