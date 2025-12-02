مدى وتسارع مميز.. بي واي دي تقدم Tang L 2026 الجديدة

قدمت بي واي دي طراز Tang L بنسخته الجديدة لعام 2026 خلال مشاركتها في معرض جوانغتشو 2025، حيث كشفت العلامة الصينية عن الجيل المحدث من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدام المعروفة في بعض الأسواق باسم Atto 8 أو Sealion 8، ويأتي الطراز الجديد استكمالًا لخطط بي واي دي لتوسيع حضورها في فئة السيارات الكهربائية والهجينة، مع تعديلات تصميمية وتقنية تعزز من تنافسيتها داخل السوق الصيني الذي يشهد توسعًا كبيرًا في قطاع المركبات الصديقة للبيئة.

بي واي دي Tang L

تصميم مطور وتحديثات تقنية داخل المقصورة

تركز بي واي دي في النسخة الجديدة من Tang L على تطوير الهوية الخارجية عبر منح السيارة مظهرًا أكثر رياضية، من خلال خطوط حادة وتفاصيل حديثة تضيف طابعًا عصريًا للواجهة الأمامية والخلفية، وزودت السيارة بجنوط رياضية محسنة وإضاءة شريطية تعمل بتقنية ليد تمتد داخل التصميم الخارجي.

بي واي دي Tang L

وفي المقصورة، اعتمدت الشركة على ترقيات برمجية تشمل نظام DiLink 150 الذي أصبح يدعم ميزة ضبط السطوع تلقائيًا وفق ظروف الإضاءة داخل المقصورة، وتتضمن المنظومة الترفيهية شاشة مركزية واسعة مدمجة بتطبيقات ذكية، إضافة إلى ثلاث شخصيات تفاعلية داخل النظام تمنح المستخدم تجربة أكثر تفاعلية خلال الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

خيارات دفع متنوعة بين الهجينة والكهربائية بالكامل

توفر بي واي دي طراز Tang L لعام 2026 بنسختين رئيسيتين، إحداهما هجينة من نوع DM والأخرى كهربائية بالكامل، وتستند النسخة الهجينة إلى الجيل الخامس من نظام DM الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 115 كيلوواط، ومحركات كهربائية تقدم خيارات دفع أمامي أو رباعي.

بي واي دي Tang L

وتصل قوة المحركات الكهربائية إلى 200 كيلوواط لكل محور في الفئات الأعلى تجهيزًا، أما النسخ الكهربائية بالكامل فتتوفر بخيار محرك واحد أو محركين، وتصل قوة النسخة الثنائية إلى 230 كيلوواط في الأمام و580 كيلوواط في المحور الخلفي، ما يجعلها من أقوى سيارات بي واي دي ضمن فئتها.

بي واي دي Tang L

بطارية Blade الجيل الثاني ومدى قيادة موسع

تعمل جميع فئات Tang L الجديدة ببطارية Blade من الجيل الثاني بتقنية LFP وبسعة 100.531 كيلوواط ساعة، وهي سعة تمنح السيارة مدى قيادة يتراوح بين 560 و600 و670 كيلومترًا وفق الفئة، وتحقق النسخة الهجينة تسارعًا من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثوان تقريبًا، بينما تصل النسخة الكهربائية الأعلى أداءً إلى تسارع يبلغ 3.9 ثوان، وتوفر النسخة الهجينة مدى كهربائيًا صافيًا يتراوح بين 175 و215 كيلومترًا حسب معيار CLTC وذلك دون تشغيل محرك البنزين، ما يضعها ضمن أبرز السيارات الهجينة طويلة المدى في الأسواق الصينية.