سيدان فاخرة.. ماذا تقدم جينيسيس G90 ستاندرد 2025؟

تظهر جينيسيس G90 ستاندرد 2025 كواحدة من أكثر سيارات السيدان الفاخرة، حيث تمتلك قدرة الجمع بين الراحة والتقنيات المتقدمة، مع تصميم عصري، وهوية خارجية ذات مظهر فخم، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك جينيسيس G90

تعتمد G90 ستاندرد على محرك V6 مزدوج التيربو بقوة 380 حصان وعزم يصل إلى 530 نيوتن متر، يتم نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور، إلى جانب القدرة على التسارع في وقت يناسب الأداء.

جينيسيس G90

مقصورة وتجهيزات جينيسيس G90

تعتمد G90 على تصميم يوفر مساحات واسعة خصوصًا للصف الخلفي، حيث تساعد قاعدة العجلات الطويلة التي تتجاوز 3.4 متر على منح الركاب مساحة رحبة للرحلات الطويلة، وتأتي المقاعد الأمامية بضبط كهربائي متكامل وحفظ للذاكرة مع دعم التبريد والتدفئة، بالإضافة إلى وظيفة التدليك لمقعد السائق. أما مقاعد الخلف، فتم تجهيزها بخاصية التدفئة لتعزيز مستوى الرفاهية.

وزودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه عالية الدقة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع إمكانية إضافة ميزة الاتصال اللاسلكي للفئتين، بالإضافة إلى شاشة للعدادات مع ميزة العرض على الزجاج الأمامي بشكل قياسي، وتضم السيارة جينيسيس نظام صوت Bang & Olufsen المزود بـ 15 سماعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جينيسيس G90

تأتي G90 ستاندرد بمجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق، مثل مثبت السرعة الذكي المتكيف، كما تقدم نظام عرض بيانات الملاحة ليعدل سرعته بما يتوافق مع حركة المرور والمنعطفات، إضافة إلى ذلك، تضم السيارة أنظمة تفادي الاصطدام في سيناريوهات متعددة مع مكابح طوارئ ذاتية وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ووسائد هوائية للحماية من الصدمات.