رينو تكشف النقاب عن ترافيك الكهربائية.. مساحة واسعة وتكنولوجيا عصرية

أزاحت رينو الستار عن النسخة الكهربائية من طراز ترافيك خلال مشاركتها في معرض سولوترانس 2025 بفرنسا، وجاءت السيارة بمساحة كبيرة تتسم بالرحابة، مع التصميم العصري، في خطوة أكدت من خلالها العلامة الفرنسية رغبتها في التوسع داخل قطاع المركبات التجارية الصديقة للبيئة.

مواصفات رينو ترافيك الكهربائية

اعتمدت رينو في المقصورة على أسلوب بسيط لتلبية احتياجات السائقين والعاملين في مجالات النقل والتوزيع، حيث زودت المقصورة بثلاثة مقاعد ومساحات تخزين متنوعة، إضافة إلى مقود ثلاثي الأذرع يمنح السائق تحكمًا مباشرًا أثناء القيادة، مع نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

رينو ترافيك

وجاءت السيارة بكسوة داخلية ذات درجة لونية زرقاء أقرب إلى قماش الجينز، مع خياطة رمادية، وتتوفر ترافيك الكهربائية بطرازين يختلفان في الطول والسعة، حيث يصل طول النسخة L1 إلى 4870 ملم مع سعة تحميل 5.1 متر مكعب، بينما تمتد النسخة L2 بزيادة قدرها 400 ملم لتصل سعتها إلى 5.8 متر مكعب، مع الحفاظ على ارتفاع 1900 ملم.

رينو ترافيك

تأتي النسخة الكهربائية بخطوط جانبية مع أجزاء بلاستيكية سوداء مقاومة للاحتكاك، وتم تطوير الأبواب الخلفية بأحجام متفاوتة ما يسهل عمليات التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الأبواب الجانبية الواسعة، والواجهة الأمامية المقدمة بشعار رينو المضيء المحاط بخطوط ليد رفيعة، إلى جانب مصابيح أمامية منخفضة التصميم، مع ملامح تتسم بالشراسة.

رينو ترافيك

أداء سيارة رينو ترافيك

تأتي السيارة بمحرك خلفي بقوة 201 حصان وعزم 345 نيوتن متر، وتُطرح الفان بخيارين من البطاريات الأولى تعتمد تقنية NMC وتقدم مدى يصل إلى 450 كيلومتر وفق معيار WLTP، حيث تعتمد ترافيك الكهربائية على منصة سكيت بورد الحديثة، أما البطارية الثانية فهي LFP مخصصة للرحلات القصيرة داخل المدن وتوفر مدى يبلغ 350 كيلومتر تقريبًا.

رينو ترافيك

واحدة من أبرز الميزات في ترافيك الكهربائية الجديدة هي دعم منظومة 800 فولت التي تمكن من شحن البطارية من 15 إلى 80 في المئة خلال نحو 20 دقيقة فقط، كما تقدم المركبة خاصيتي Vehicle to Load وVehicle to Grid اللتين تسمحان باستخدام الفان كمصدر خارجي للطاقة أو بالمساهمة في تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة.