قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو تكشف النقاب عن ترافيك الكهربائية.. مساحة واسعة وتكنولوجيا عصرية

رينو ترافيك
رينو ترافيك
صبري طلبه

أزاحت رينو الستار عن النسخة الكهربائية من طراز ترافيك خلال مشاركتها في معرض سولوترانس 2025 بفرنسا، وجاءت السيارة بمساحة كبيرة تتسم بالرحابة، مع التصميم العصري، في خطوة أكدت من خلالها العلامة الفرنسية رغبتها في التوسع داخل قطاع المركبات التجارية الصديقة للبيئة.

مواصفات رينو ترافيك الكهربائية

اعتمدت رينو في المقصورة على أسلوب بسيط لتلبية احتياجات السائقين والعاملين في مجالات النقل والتوزيع، حيث زودت المقصورة بثلاثة مقاعد ومساحات تخزين متنوعة، إضافة إلى مقود ثلاثي الأذرع يمنح السائق تحكمًا مباشرًا أثناء القيادة، مع نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

رينو ترافيك

وجاءت السيارة بكسوة داخلية ذات درجة لونية زرقاء أقرب إلى قماش الجينز، مع خياطة رمادية، وتتوفر ترافيك الكهربائية بطرازين يختلفان في الطول والسعة، حيث يصل طول النسخة L1 إلى 4870 ملم مع سعة تحميل 5.1 متر مكعب، بينما تمتد النسخة L2 بزيادة قدرها 400 ملم لتصل سعتها إلى 5.8 متر مكعب، مع الحفاظ على ارتفاع 1900 ملم.

رينو ترافيك

تأتي النسخة الكهربائية بخطوط جانبية مع أجزاء بلاستيكية سوداء مقاومة للاحتكاك، وتم تطوير الأبواب الخلفية بأحجام متفاوتة ما يسهل عمليات التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الأبواب الجانبية الواسعة، والواجهة الأمامية المقدمة بشعار رينو المضيء المحاط بخطوط ليد رفيعة، إلى جانب مصابيح أمامية منخفضة التصميم، مع ملامح تتسم بالشراسة.

رينو ترافيك

أداء سيارة رينو ترافيك

تأتي السيارة بمحرك خلفي بقوة 201 حصان وعزم 345 نيوتن متر، وتُطرح الفان بخيارين من البطاريات الأولى تعتمد تقنية NMC وتقدم مدى يصل إلى 450 كيلومتر وفق معيار WLTP، حيث تعتمد ترافيك الكهربائية على منصة سكيت بورد الحديثة، أما البطارية الثانية فهي LFP مخصصة للرحلات القصيرة داخل المدن وتوفر مدى يبلغ 350 كيلومتر تقريبًا.

رينو ترافيك

واحدة من أبرز الميزات في ترافيك الكهربائية الجديدة هي دعم منظومة 800 فولت التي تمكن من شحن البطارية من 15 إلى 80 في المئة خلال نحو 20 دقيقة فقط، كما تقدم المركبة خاصيتي Vehicle to Load وVehicle to Grid اللتين تسمحان باستخدام الفان كمصدر خارجي للطاقة أو بالمساهمة في تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة.

رينو ترافيك رينو ترافيك سيارة رينو ترافيك السيارة رينو ترافيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد