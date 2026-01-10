القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب الجزائر مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين المنتخبين.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026 على ملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش.

تنطلق صافرة البداية في:

الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب

السادسة مساءً بتوقيت مصر

السابعة مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا

تنقل شبكة قنوات beIN Sports القطرية مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وتُذاع مباراة الجزائر ونيجيريا عبر قناة beIN Sports MAX 1.

ويطمح منتخب الجزائر لمواصلة رحلته نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بصعوبة في دور الـ16، في مباراة أظهر خلالها “محاربو الصحراء” شخصية قوية ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل منتخب نيجيريا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز، حيث قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.