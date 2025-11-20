بمواصفات مذهلة وقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

طُرحت شركة سماعة Realme Buds Clip للبيع عبر منصة إلكترونية عالمية رائدة، مما يؤكد مواصفاتها وميزاتها وسعرها.

سماعات Realme Buds Clip تصل عالميًا

عُرضت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية على موقع أحدى المواقع الألكترونية بسعر يقارب 60 دولارًا أمريكيًا وتعد السماعة سماعة أذن لاسلكية بالكامل بتصميم مفتوح الأذن، ما يعني عدم وجود أطراف أذن تُدخل في قناة أذن المستخدم. وكما هو الحال مع Huawei FreeClip 2، تتميز السماعات بتصميم حلقي يضم مشغلات الصوت وتقنيات أساسية أخرى مثل البطارية والميكروفونات.

مشبك سماعات Realme Buds



تتميز السماعة بمكبر صوت كبير السعة بمغناطيس مزدوج بقطر 11 مم، كما تتميز بتقنية ENC المُعززة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء لتجربة اتصال أفضل. ومن أبرز ميزاتها مترجم مدمج بالذكاء الاصطناعي يدعم لغات متعددة. بشحنة واحدة كاملة، توفر سماعات الأذن عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات، ويمكن زيادته إلى 36 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن ذات الشكل الحصوي. كما تحتوي هذه العلبة على ضوء LED حلقي.

تقترن سماعات Realme Buds Clip عبر تقنية Bluetooth 5.4 مع إمكانية الاتصال بجهازين. ولعشاق الألعاب، يتوفر أيضًا وضع مخصص لزمن الوصول المنخفض، يُخفض زمن الوصول إلى 45 مللي ثانية فقط لتجربة صوتية ومرئية أكثر سلاسة. تتمتع أحدث سماعات الأذن من العلامة التجارية بتصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار، وهي متوفرة بلونين: الأسود التيتانيوم والذهبي التيتانيوم..