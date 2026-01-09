قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
خدمات

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. هل هناك زيادة جديدة؟

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار السجائر الشرقية للدخان اليوم 9 يناير 2026، وهل هناك زيادة جديد في الأسعار أم لا؟، إذ حسمت شعبة الدخان باتحاد الصناعات الجدل الدائر بشأن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، مؤكدة أن ما يشهده السوق حاليًا من زيادات غير رسمية يرجع إلى تصرفات بعض التجار، وليس نتيجة لأي قرارات صادرة عن الشركات المنتجة.

أسعار السجائر اليوم

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تعديل.
 

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية


 

وقال الإمبابي، في تصريحات خاصة، إن شعبة الدخان لم تتلقَّ أي قرارات أو إخطار رسمي من الجهات المختصة أو الشركات العاملة في السوق بشأن تحريك أسعار السجائر، موضحًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

منظومة تسعير خاضعة للقانون والضرائب

وأوضح رئيس شعبة الدخان أن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وضريبية واضحة، ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها من خلال آليات محددة وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.

وشدد على أن أي تعديل في أسعار السجائر لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو بقرارات فردية من الشركات، مؤكدًا أن أي تحريك للأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا وبصورة واضحة عبر القنوات المعتمدة.
 

تحذير من تخزين السجائر ورفع الأسعار

وأشار الإمبابي إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وأن الشركات ملتزمة بالأسعار الرسمية المعتمدة، محذرًا من قيام بعض التجار برفع الأسعار أو تخزين السلع اعتمادًا على شائعات غير مؤكدة، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك في الوقت نفسه.

وأضاف أن هذه الممارسات غير المشروعة تؤدي إلى تشويه حركة السوق وخلق أزمات مفتعلة دون مبرر حقيقي.

 «الباركود» لمواجهة التلاعب في الأسعار

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الشعبة تقدمت، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بمقترح لتطبيق نظام «الباركود» على كل علبة سجائر، بما يتيح للمستهلك مسح الكود عبر الهاتف المحمول لمعرفة السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج وكافة بيانات المنتج.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، والحد من محاولات التلاعب أو المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار.

متغيرات الإنتاج لا تعني زيادة فورية

وأوضح رئيس شعبة الدخان أن صناعة السجائر، مثلها مثل باقي القطاعات الصناعية، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته وأسعار المواد الخام وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار.

وأكد أن الشركات تحاول قدر الإمكان امتصاص جزء من هذه الضغوط للحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار.

دعوة لتحري الدقة والالتزام بالتصريحات الرسمية

وشدد الإمبابي على أهمية تحري الدقة في تداول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تخص أسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر وواضح.

أسعار السجائر المحلية اليوم 9 يناير 2026

جاءت أسعار السجائر الشرقية للدخان اليوم على النحو التالي:

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر مونديال أحمر وأزرق وفضي نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر بوسطن وبلمونت نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا
 

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، في وقت سابق، القائمة الرسمية المعتمدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المسخن، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سجل سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات
  • سجل سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا
  • سجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا
  • سجل سعر سجائر إل آند إم نحو 79 جنيهًا
  • سعر سجائر دافيدوف بأنواعها كلاسيك وجولد ووايت وسليمز بلغ 97 جنيهًا للعلبة

أسعار التبغ المسخن اليوم

وجاءت أسعار منتجات التبغ المسخن المتداولة في السوق المصرية كالتالي:

  • سعر HEETS Selection بلغ 69 جنيهًا
  • سعر HEETS Dimension بلغ 69 جنيهًا
  • سعر TEREA بلغ 66 جنيهًا
  • سعر TEREA Capsules بلغ 77 جنيهًا.
