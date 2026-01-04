حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تغييرات.

وقال إبراهيم الإمبابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن شعبة الدخان لم تتلقَ أي قرارات أو إخطار رسمي من الجهات المختصة أو الشركات العاملة بالسوق بشأن تحريك أسعار السجائر.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات غير دقيقة.

وقال رئيس شعبة الدخان إن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وضريبية واضحة، ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها من خلال آليات محددة وبالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن أي تغيير في الأسعار لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو فردي.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وأن الشركات ملتزمة بالأسعار المعتمدة، محذرًا من قيام بعض التجار برفع الأسعار دون سند قانوني اعتمادًا على شائعات متداولة، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك في آن واحد.

وأضاف أن صناعة الدخان، شأنها شأن باقي القطاعات الصناعية، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته، وأسعار المواد الخام، وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار.

ولفت إلى أن الشركات تحاول قدر الإمكان امتصاص جزء من الضغوط للحفاظ على توازن السوق.

وشدد رئيس شعبة الدخان على أهمية تحري الدقة في تناول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية فقط.

وأكد أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر عبر القنوات المعتمدة.