على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تغييرات.

وقال إبراهيم الإمبابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن شعبة الدخان لم تتلقَ أي قرارات أو إخطار رسمي من الجهات المختصة أو الشركات العاملة بالسوق بشأن تحريك أسعار السجائر.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات غير دقيقة.

وقال رئيس شعبة الدخان إن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وضريبية واضحة، ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها من خلال آليات محددة وبالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن أي تغيير في الأسعار لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو فردي.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وأن الشركات ملتزمة بالأسعار المعتمدة، محذرًا من قيام بعض التجار برفع الأسعار دون سند قانوني اعتمادًا على شائعات متداولة، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك في آن واحد.

وأضاف أن صناعة الدخان، شأنها شأن باقي القطاعات الصناعية، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته، وأسعار المواد الخام، وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار.

ولفت إلى أن الشركات تحاول قدر الإمكان امتصاص جزء من الضغوط للحفاظ على توازن السوق.

وشدد رئيس شعبة الدخان على أهمية تحري الدقة في تناول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية فقط.

وأكد أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر عبر القنوات المعتمدة.

السجاير اسعار السجائر السجائر سعر السجائر زيادة اسعار السجاير ارتفاع أسعار السجائر

