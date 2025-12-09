تموين القليوبية : ضبط 360 علبة سجائر صيني محظور تداولها

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية ، حملاتها المكثفة على مراكز ومدن المحافظة، والمرور على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك بناء علي خطط المتابعة المدروسة والمستمرة و التعليمات والتوجيهات الفورية الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية.

قام صلاح بتوجيه عدداً كبيراً من الحملات اليوم من بينهم إدارة تموين مركز ومدينة بنها لتقوم بحملة مفاجئة صباح اليوم علي المخابز والأنشطة التجارية التابعة لنطاق دائرة الإدارة .

علي الفور و تنفيذاً لتعليماته إنطلقت الحملة في نطاق دائرة الإدارة و أسفرت عن ضبط وتحرير الآتي :-

أولاً :- في نطاق المخابز تم تحرير عدد ( ٢٣ ) مخالفة تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود لوحة بيانات ) .

ثانياً :- في نطاق الأنشطة التجارية تم تحرير محضرين وهما كالآتي :-

- محضر لمحل بقالة لحيازته سجائر صيني مهربة بدون فواتير حيث تم حرز عدد ٣٦ قاروصة سجائر صيني مختلفة الأنواع بإجمالي كمية وقدرها ٣٦٠ علبة سجائر بدون فواتير دالة علي مصدرها .

- محضر لمحل بيع ( لحوم مجمدة ) وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار .

ويؤكد الدكتور تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة إستمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف نطاقات المحافظة ، بهدف تحقيق الإنضباط في الأسواق، وضبط أي ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرا إلى أن المديرية ماضٍية بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.

وأضاف أن المديرية لن تتهاون في إتخاذ أي إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المواطنين تمثل أولوية قصوى في إستراتيجية المديرية الرقابية .

للشكاوي والإستفسار برجاء التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مجلس الوزراء الخط الساخن 16528