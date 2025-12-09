حملات تموين القليوبية تواصل ضرباتها المكثفة وتحرير 53 مخالفة تموينية بعدد من المراكز

تواصل مديرية التموين بالقليوبية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية بالمحافظة.

وشهدت حملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 نشاطًا مكثفًا بعدة إدارات تموينية شملت كفر شكر، حي غرب شبرا الخيمة، قها، شبين القناطر، القناطر الخيرية، حي شرق شبرا الخيمة، وقليوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر خدمات تموينية آمنة وعادلة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتعليمات مشددة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 53 مخالفة تموينية متنوّعة، تضمنت:إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، غلق المخابز في أوقات العمل الرسمية دون تصريح، عدم وجود سجل زيارات أو قائمة تشغيل، سوء نظافة أدوات العجن، عدم الإعلان عن الأسعار أو بيانات النشاط التجاري.

بالاضافة إلى استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلي في مخابز سياحية وأفرنجية، حيث تم تحريز عدد 2 أسطوانة بوتاجاز منزلي.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية قوية ومنظمة لضبط الأسواق والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لحماية المال العام ومقدرات الدولة.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن 16528 أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.