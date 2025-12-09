قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد صبيح

شنت مديرية التموين بالقليوبية بقيادة الدكتور  تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية حملة رقابيةً مكبرة ومفاجئة اليوم الثلاثاء الموافق ٩ من ديسمبر ٢٠٢٥ بنطاق دائرة مركز ومدينة بنها وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين .

يأتي ذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن عطيه محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي .

أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير الآتي :- 

أولاً :- ضبط سيارة ثلاجة محمله بسلع مجهوله المصدر عباره عن مصنعات لحوم ومصنعات فراخ ( كفته _ برجر _إستربس_ هوت دوج) باجمالي كمية وقدرها ٢ طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر .

ثانياً :- محضر جنح ضد المسئول عن محل أدوات بيطرية بناحية أتريب لحيازته أدوية منتهية الصلاحية عباره عن:

(فيتامين - مضاد حيوي - أمصال ولقاحات) .

ثالثاً :- محضر جنح ضد المسئول عن محل حبوب وأعلاف بناحية أتريب لحيازته سلع مجهوله المصدر و غش تجاري حيث تم ضبط كمية (٨٠ كيلو ملح سياحات داخل 160 كيس ملح مدون عليه ملح طعام ) .

رابعاً :- محضر ضد المسئول عن محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية من شيبسي ومقرمشات .

خامساً :- تحرير عدد خمس محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ( محل سوبر ماركت - بقاله - أدوات كهربائية - حبوب وأعلاف ) .

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أن مديرية تموين القليوبية بل الوزارة بأكملها حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الإجتماعية وأن مديرية التموين بالقليوبية تعمل علي مدار الساعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي ، لكافة المنشآت التموينية بل الأسواق بشكل عام وذلك لضمان إنضباط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين .

وشدّد على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد إستقرار الأسواق وأنها لن تتهاون أيضاً في إحالة المخالفات للنيابة العامة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ بيئة تجارية مُنضبطة ومستقرة تحمي حقوق المواطنين وتدعم التجار الملتزمين .


 

