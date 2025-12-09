الدقهلية: ضبط نصف طن لحم مفروم وتحرير 158مخالفة تموين

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات على مدار ثلاثة أيام، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

أسفرت الحملات المكثفة عن تحرير 134 مخالفة للمخابز، في تحرك رقابي قوي تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.

وفي مجال الأسواق، وضبط الغش التجاري، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات الغذائية، أسفرت هذه الحملات عن تحرير 24 مخالفة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، شملت سلعًا مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا غير مطابقة للاشتراطات.

كما أسفرت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري عن التحفظ على نصف طن لحم مفروم بسبب الغش التجاري، 20 كجم من العليقة، إلى جانب 60 كجم لحم مذبوحة خارج السلخانة، بالإضافة إلى 1575 كجم من الفسيخ والسردين المملح والهارينج المدخن مجهول المصدر.