صدمتهم نقل.. مصرع أم ونجلها وإصابة ابنتها في حادث بالدقهلية

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت ابنتها بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة نقل بهم على طريق نوب- السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة وطفليها على طريق نوب - السنبلاوين مماادى الى مصرع الأم ونجلها وإصابة الابنة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتببن مصرع اميره عبد الله احمد الطويل 43 عاما السنبلاوين ونجلها عبد الرحمن احمد خليل عبد المنعم 9اعوام واصابة نجلتها، فاطمه احمد خليل عبد المنعم 11عاما وأصيبت لكدمات بالراس والجسم وسحجات بالجسم.

تم نقل المتوفين والمصابة إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة





