العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات

خرج نادي العربي القطري عن صمته للرد على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع المهاجم الأردني يزن النعيمات، وذلك عبر تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور.

العربي القطري ينفي وجود مفاوضات مع الأهلي

أكد محمد الكواري، المتحدث الرسمي باسم نادي العربي، أن ما تم تداوله حول وجود مفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن إدارة العربي لم تتلقَّ أي اتصالات رسمية أو حتى ودية من جانب القلعة الحمراء بشأن ضم المهاجم الأردني خلال الفترة الحالية.

وقال الكواري:

“غير صحيح تفاوض النادي الأهلي معنا لضم اللاعب يزن النعيمات في الوقت الحالي”، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا الشأن لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

النعيمات مستمر مع العربي دون تغيير

وأضاف المتحدث الرسمي للعربي أن يزن النعيمات يواصل تدريباته والتزامه مع الفريق بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لدى الإدارة للتفريط في اللاعب، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق. وأكد الكواري:

“الأهلي لم يتواصل معنا رسميًا أو شفهيًا، واللاعب مستمر معنا بصورة طبيعية”.

وأشار إلى أن النادي ملتزم بسياساته الواضحة بشأن انتقال اللاعبين، وأن أي تفاوض رسمي يجب أن يأتي عبر القنوات الشرعية وبخطاب واضح، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

هدوء داخل العربي رغم الشائعات

ورغم استمرار تداول أخبار تربط النعيمات بالانتقال إلى الدوري المصري، خصوصًا مع حاجة الأهلي لتعزيز خط هجومه، إلا أن العربي القطري يبدو غير منشغل بتلك الأنباء. فوفقًا للكواري، تركز الإدارة بالكامل على الحفاظ على استقرار الفريق، مع التأكيد أن أي قرار يخص رحيل أو بقاء اللاعب سيتم إعلانه بشفافية وفي الوقت المناسب.

بذلك يغلق العربي القطري باب الجدل مؤقتًا حول مستقبل يزن النعيمات، مؤكدًا أن الأهلي لم يفتح أي خط اتصال حتى الآن، وأن اللاعب مستمر مع الفريق دون تغيير في وضعه الحالي



