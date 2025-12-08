قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد رسمي من العربي القطري على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثنائي أجنبي.. إعلامي يزف بشرى لجماهير الأهلي

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام  عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع ثنائي أجنبي تحت السن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام: خاص .. الاهلي اقترب من اتمام الاتفاق على التعاقد مع ثنائي اجنبي تحت السن، لاعب وسط ملعب والأخر جناح ايمن صاحب قدم يسرى

و تابع: بالمناسبة في إعجاب شديد داخل الاهلي بإمكانيات الثنائي.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة انبي في كاس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب النادي الأهلي يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب إستاد السلام فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر.عد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة انبي في كاس عاصمة مصر.

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بقرية الودي ويجري تجربة عملية لتقديم المواطنين الطلب بدءا من التسجيل وحتى استلامه

أمطار

استمرار جهود التعامل مع مياه الأمطار بعد رفع درجة الاستعداد القصوى بالقاهرة

امطار رعدية متوقعة على مطروح غدا

تعطيل الدراسة غدًا بمدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

