ثنائي أجنبي.. إعلامي يزف بشرى لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع ثنائي أجنبي تحت السن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام: خاص .. الاهلي اقترب من اتمام الاتفاق على التعاقد مع ثنائي اجنبي تحت السن، لاعب وسط ملعب والأخر جناح ايمن صاحب قدم يسرى

و تابع: بالمناسبة في إعجاب شديد داخل الاهلي بإمكانيات الثنائي.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة انبي في كاس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب النادي الأهلي يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب إستاد السلام فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر.