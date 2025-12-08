الأهلي يتفاوض مع نادي سوون سيتي الكوري لضم المهاجم بابلو الصباغ

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي سوون سيتي الكوري لضم المهاجم ذو الأصول السورية بابلو الصباغ.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الأهلي يخوض مفاوضات متقدمة مع نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي لضم المهاجم بابلو الصباغ".

واضاف: "الأهلي أتم اتفاقه مع اللاعب على كافة البنود الشخصية وينتظر حصوله على الجنسية الفلسطينية لإتمام التعاقد معه بشكل نهائي حتى يتم قيده كلاعب محلي".

وقد وضعت إدارة النادي الأهلي العديد من الأسماء الرنانة على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق انبي في المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واقترب العديد من اللاعبين من الخروج من جدران النادي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.

ضمت قائمة الرحيل المحتمل لنجوم النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري والسلوفيني نيتس جراديشار إضافة إلى إقتراب انتهاء ملف حمزة عبد الكريم المهاجم الصاعد إلي صفوف فريق الرديف في نادي برشلونة الإسباني.

فيما دخل في ملف الإعارات بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة حال تلقي إدارة المارد الأحمر عرضا مناسبا بدوريات الخليج يحقق للاعب والنادي استفادة مادية وفنية.