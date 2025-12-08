قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر

قررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة نادي نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.