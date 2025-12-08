الكرملين: بوتين وترامب لن يلتقيا في 2025

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين أنه لا حديث عن لقاء جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبل حلول العام الجديد.

وأضاف بيسكوف، أن روسيا لا تعرف نتائج اجتماع فلوريدا بين الأمريكيين والأوكرانيين.

وقبل أيام قليلة صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه لم يُخطط بعد لإجراء محادثات هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي ترامب، ولكن يُمكن الترتيب لها في أي وقت إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد موقع "أكسيوس" بأن محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا لإنهاء الحرب أحرزت تقدما ملحوظا خاصة في ملف الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، حيث تبحث الولايات المتحدة تطوير أفكار جديدة لتجاوز عقبة تنازل أوكرانيا عن أراضي لروسيا.

و بحسب موقع أكسيوس، اقتربت أطراف محادثات السلام من الوصول إلى اتفاق، حيث حققت تقدماً كبيراً في قضية ضمانات الأمن الأمريكية لأوكرانيا، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من العمل لضمان تفسير الجانبين لمسودة الضمانات الأمنية بشكل متطابق.

وصرحت أولها ستيفانيشينا، السفيرة الأوكرانية في واشنطن، يوم السبت، بأن القضايا الأكثر تحدياً تتعلق بالأراضي وضمانات الأمن، و الولايات المتحدة تهدف إلى أن تكون الحلول المتفق عليها واقعية وعادلة ومستدامة، مؤكدة على أهمية الاجتماعات المباشرة، و استمرار المفاوضات.