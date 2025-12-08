مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، مع سيارتين ملاكي، بطريق قنا الزراعى الشرقى أمام نجع العبودي بنطاق مركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بطريق قنا الزراعي الشرقي، أمام نجع العبودي.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى، وجرى فتح الطريق وإعادة تسيير حركة المرور بعد رفع آثار الحادث.



ودفع مرفق إسعاف قنا، ب ٧ سيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



