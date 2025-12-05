بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل

شهدت الدوائر الإنتخابية بمحافظة قنا، احتفالات واسعة من قبل أنصار المرشحين الحائزين على أرقام مرتفعة فى الحصر العددى لنتائج انتخابات الجولة الأولى والتى جرت فى 4 دوائر بمحافظة قنا، بعد منافسات ساخنة بين 129 مرشح لاقتناص 9 مقاعد بنظام الفردى.



جريد النخيل

وحمل أنصار المرشحين جريد النخيل للتعبير عن فرحتهم بنجاح مرشحيهم، خاصة من ينتمون لقرى قنا، بعد التعليمات المشددة التى حذرت من إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفالات، وتعريض حاملى الأسلحة النارية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشكل فوري، وهو ما جعل المشاهد الانتخابية خالية تماما من الأعيرة النارية التى كانت تعرض حياة المواطنين للخطر.

وبادر أنصار المرشحين بالاحتفال، بتحقيق مرشحيهم الأرقام الأعلى بين المرشحين الآخرين، قبل الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبار أن أصوات الخارج لن يكون لها تأثير واضح على النتائج المعلنة.



أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، الحصر العددى للأصوات الحاصل عليها المرشحين بدوائر قنا الأربعة، قبل إضافة أصوات الخارج، وإعلان النتيجة رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف الأسبوع، حيث جاءت الأرقام كالتالى:



الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز قنا جاءت الأصوات كالتالي، إجمالي المصوتين بالدائرة ٩٩٤٩٩ صوت، الباطل منهم ٣٣٩٣ صوت، والأصوات الصحيحة ٩٦١٠٦ صوت، أحمد عبد السلام الشيخ 18339صوتاً، سعودى صابر 18320 صوتاً، سعد ابراهيم الخيام 17357 صوتاً، مصطفى محمود مصطفى 15326 صوتاً.

الدائره الثانية ومقرها" قفط قوص نقاده" جاءت الأرقام كالتالى: أبوالحسن الجزار 25858 صوتاً، أحمد عبدالله العويضى19532صوتاً، محمود أنور القاضى 17351صوتاً، على عبدالقادر 16916 صوتاً.

الدائره الثالثة ومقرها " نجع حمادي ودشنا والوقف" ، جاءت كالتالى:اجمالى المصوتين بالدائرة 111660 ناخب، الأصوات الباطلة منهم 4112 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 107548صوت.

النائب فتحي قنديل حصل على 56,317 صوتاً، فيما حصل اللواء خالد خلف الله 28721 صوتا، واللواء هشام الشعينى 24107 صوتا، ومحمود المنوفى 20290 صوتا، وعبدالباسط عبد النبى 17117 صوتا.



أما الدائرة الرابعة ومقرها" أبوتشت وفرشوط " فجاءت أرقام الحصر العددى كالتالى: أحمد عبدالحميد المحرزي 21128 صوتاً ، عصـام بركات 18177 صوتاً، أحمد الدربى 17209 صوتاً، طارق عيسى 16086صوتاً.



قرار الهيئة الوطنية بإعادة الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في 4 دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، تضمنت الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط.



يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.



