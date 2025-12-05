قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل

احتفالات قنا
احتفالات قنا
يوسف رجب

شهدت الدوائر الإنتخابية بمحافظة قنا، احتفالات واسعة من قبل أنصار المرشحين الحائزين على أرقام مرتفعة فى الحصر العددى لنتائج انتخابات الجولة الأولى والتى جرت فى 4 دوائر بمحافظة قنا، بعد منافسات ساخنة بين 129 مرشح لاقتناص 9 مقاعد بنظام الفردى.
 

جريد النخيل 

وحمل أنصار المرشحين جريد النخيل للتعبير عن فرحتهم بنجاح مرشحيهم، خاصة من ينتمون لقرى قنا، بعد التعليمات المشددة التى حذرت من إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفالات، وتعريض حاملى الأسلحة النارية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشكل فوري، وهو ما جعل المشاهد الانتخابية خالية تماما من الأعيرة النارية التى كانت تعرض حياة المواطنين للخطر.

وبادر أنصار المرشحين بالاحتفال، بتحقيق مرشحيهم الأرقام الأعلى بين المرشحين الآخرين، قبل الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبار أن أصوات الخارج لن يكون لها تأثير واضح على النتائج المعلنة. 
 

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، الحصر العددى للأصوات الحاصل عليها المرشحين بدوائر قنا الأربعة، قبل إضافة أصوات الخارج، وإعلان النتيجة رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف الأسبوع، حيث جاءت الأرقام كالتالى:
 

الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز قنا جاءت الأصوات كالتالي، إجمالي المصوتين بالدائرة ٩٩٤٩٩ صوت، الباطل منهم ٣٣٩٣ صوت، والأصوات الصحيحة ٩٦١٠٦ صوت، أحمد عبد السلام الشيخ 18339صوتاً، سعودى صابر 18320 صوتاً، سعد ابراهيم الخيام 17357 صوتاً، مصطفى محمود مصطفى 15326 صوتاً.

الدائره الثانية ومقرها" قفط قوص نقاده" جاءت الأرقام كالتالى: أبوالحسن الجزار 25858 صوتاً، أحمد عبدالله العويضى19532صوتاً، محمود أنور القاضى 17351صوتاً، على عبدالقادر  16916 صوتاً.

الدائره الثالثة ومقرها " نجع حمادي ودشنا والوقف" ، جاءت كالتالى:اجمالى المصوتين بالدائرة 111660 ناخب، الأصوات الباطلة منهم 4112 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 107548صوت.

النائب فتحي قنديل حصل على 56,317 صوتاً، فيما حصل اللواء خالد خلف الله 28721 صوتا، واللواء هشام الشعينى 24107 صوتا، ومحمود المنوفى 20290 صوتا، وعبدالباسط عبد النبى 17117 صوتا.
 

أما الدائرة الرابعة ومقرها" أبوتشت وفرشوط " فجاءت أرقام الحصر العددى كالتالى: أحمد عبدالحميد المحرزي 21128 صوتاً ، عصـام بركات 18177 صوتاً، أحمد الدربى 17209 صوتاً،  طارق عيسى 16086صوتاً.
 

قرار الهيئة الوطنية بإعادة الانتخابات 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في 4 دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، تضمنت الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط.
 

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.

قنا جريد النخيل نتائج انتخابات الجولة الأولى نتائج الانتخابات النهائية انتخابات مجلس النواب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الصناعة

الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي

وزير البترول

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

رانيا المشاط

رانيا المشاط تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ وزارة الصحة بفوزها بالجائزة ضمن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد