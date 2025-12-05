قرينة رئيس الجمهورية توجه التقدير لكل من جعل العطاء أسلوب حياة

توجهت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للتطوع أتوجه بكل التقديروالامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة السيد رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك: "في اليوم العالميللتطوع أتوجه بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًافي حياة الآخرين.. المتطوعون هم القوة الحقيقية التي تصنع الأمل وتبني وطنًا أكثر إنسانية ورحمة..شكرًا لكل يدساعدت، ولكل قلب احتوى، ولكل خطوة أحدثت فرقًا".



