عاجل
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قرينة رئيس الجمهورية توجه التقدير لكل من جعل العطاء أسلوب حياة

السيدة انتصار السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

توجهت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للتطوع أتوجه بكل التقديروالامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين. 

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة السيد رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك: ”في اليوم العالميللتطوع أتوجه بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًافي حياة الآخرين.. المتطوعون هم القوة الحقيقية التي تصنع الأمل وتبني وطنًا أكثر إنسانية ورحمة..شكرًا لكل يدساعدت، ولكل قلب احتوى، ولكل خطوة أحدثت فرقًا".
 

https://www.facebook.com/share/p/1CvBL94MaA/?mibextid=wwXIfr

انتصار السيسي اليوم العالمي للتطوع التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا.. حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف

عالم أزهري: الرحمة جوهر العقلية المحمدية والاقتداء بالنبي يمتد للمعاملات اليومية

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: الإشراف على وقف الأعمال العدائية في الناقورة باتت أفضل

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

