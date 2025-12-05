قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

إيال زامير
إيال زامير
محمود نوفل

دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى  تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 أكتوبر للتوصل إلى الحقيقة.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي في تصريحات له على  ضرورة  النظر في العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري والسياسات الأمنية التي سبقت الحرب.

ونقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن رئيس الأركان "إيال زامير" لقادة الجيش الإسرائيلي في وثيقة حول تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر: "لقد تحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية وحقّق مع نفسه، إلا أن الحدث ليس جزءًا من مسؤوليته وحده، ولن يكون من المناسب توجيه جميع الأضواء نحوه فقط.

وأضاف : من أجل الوصول إلى كشف الحقيقة والاستنتاجات الكاملة على المستوى الوطني، يجب إقامة لجنة تحقيق خارجية وموضوعية، كما جرى بعد حرب يوم الغفران. 

وتابع :  من بين الأمور التي يجب التحقيق فيها: واجهة العمل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، والتصورات السياسية والأمنية التي سبقت الحرب".

وزاد : خلال عام 2023، أُرسلت عدة تحذيرات إلى المستوى العسكري والسياسي. كانت التحذيرات عامة، وتعلّقت برصد تطوّر مفهوم لدى أعدائنا مفاده أن "دولة إسرائيل" تمرّ بحالة ضعف داخلي تمسّ بقدرتها على الإنذار، وتزيد من احتمال التصعيد. 

وأكمل : يجب فحص واجهة العمل بين المستوى السياسي والعسكري فيما يخصّ التحذير، وبالتوازي فحص سبب عدم قيام المستوى العسكري، الذي أرسل التحذير، بتهيئة القوات وحالة التأهب بما يتماشى معه".

وختم زامير تصريحاته قائلا : عمليات تقدير الموقف واتخاذ القرارات نُفّذت بشكل غير مهني. المعلومات التي كانت متوفرة كانت تفرض رفع مستوى الإنذار على الأقل".

