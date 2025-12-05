روسيا.. حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني

أعلنت «روسيا» عن نشوب حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني، وذلك وفقا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة إلى رئبس وزراء الهند ناريندار مودي لزيارة روسيا في 2026 للمشاركة في القمة الهندية الروسية السنوية.

وقال بيان صادر عن الهند وروسيا: ستواصل روسيا والهند السعي لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين ليس فقط في آسيا متعددة المراكز ولكن في العالم متعدد الأقطاب.

وأضاف البيان، أن روسيا والهند تتفقان على معالجة التحديات التي تواجه مستثمريهما في قطاع الطاقة فنهج روسيا والهند تجاه أولويات سياساتهما الخارجية متزامن ومتكامل.

وتابع البيان: روسيا والهند تدعوان إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتريان إمكانية التعاون في مجالات مثل النفط ومنتجات البترول.

وإستكمل البيان: روسيا والهند تقدران عاليا تعاونهما في قطاع الطاقة. وتشعران بالقلق إزاء الوضع الإنساني في غزة وتؤكدان على أهمية دفع اتفاقيات السلام لإنهاء الصراع.