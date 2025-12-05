قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا.. حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني

روسيا
روسيا
البهى عمرو

أعلنت «روسيا» عن نشوب حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني، وذلك وفقا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة إلى رئبس وزراء الهند ناريندار مودي لزيارة روسيا في 2026 للمشاركة في القمة الهندية الروسية السنوية.

وقال بيان صادر عن الهند وروسيا: ستواصل روسيا والهند السعي لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين ليس فقط في آسيا متعددة المراكز ولكن في العالم متعدد الأقطاب.

وأضاف البيان، أن روسيا والهند تتفقان على معالجة التحديات التي تواجه مستثمريهما في قطاع الطاقة فنهج روسيا والهند تجاه أولويات سياساتهما الخارجية متزامن ومتكامل.

وتابع البيان: روسيا والهند تدعوان إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتريان إمكانية التعاون في مجالات مثل النفط ومنتجات البترول.

وإستكمل البيان: روسيا والهند تقدران عاليا تعاونهما في قطاع الطاقة. وتشعران بالقلق إزاء الوضع الإنساني في غزة وتؤكدان على أهمية دفع اتفاقيات السلام لإنهاء الصراع.

روسيا القاهرة الإخبارية ميناء تيمريوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا.. حريق في ميناء تيمريوك بمنطقة كراسنودار بعد هجوم أوكراني

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف

عالم أزهري: الرحمة جوهر العقلية المحمدية والاقتداء بالنبي يمتد للمعاملات اليومية

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: الإشراف على وقف الأعمال العدائية في الناقورة باتت أفضل

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد