أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفي هذا الإطار، أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمير سعيد ، والشيخ الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف لإفتتاح مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب ، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وتم إقامة المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 355م2 .

المساجد الجديدة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إفتتاح المساجد يأتى فى إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للإرتقاء بدور العبادة وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للتوسع فى إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح عدد من المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجارى ، والتى بلغ عددها حتى الآن 64 مسجداً منذ بداية يناير الماضى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .