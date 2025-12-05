حزب الله يحدد سقف التفاوض.. ويشدد على دعم المسار الدبلوماسي اللبناني

شدّد الأمين العام لحزب الله في خطاب جديد على أنّ أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يجب أن يلتزم حصراً بحدود جنوب الليطاني، موضحاً أنّ هذا السقف هو الإطار الذي ينبغي الوقوف عنده في أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية.

معالجة الملفات المرتبطة بالتوتر

وأكد الأمين العام تعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الحزب يقف إلى جانب المؤسسات الرسمية “لكي تستمر في المسار الدبلوماسي الذي اختارته” لمعالجة الملفات المرتبطة بالتوتر الحدودي.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الولايات المتحدة ليست معنية بملف السلاح ولا باستراتيجية الدفاع الوطني في لبنان، معتبراً أنّ هذه القضايا “شأن لبناني داخلي لا علاقة له بالخلافات أو التدخلات الأميركية”.

وعلّق الأمين العام على ما تردّد بشأن مشاركة مدني لبناني في لجنة الميكانيزم الحدودية، معتبراً أنّ الأمر “يتناقض مع التصريحات الرسمية اللبنانية” ويشكّل “تنازلاً مجانياً لا مبرر له”.