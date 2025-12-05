قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026
أمريكا تتجه لتوسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة وتشديد سياسات الهجرة
حركة فتح: إسرائيل طرف يبطش ويقصف ويستهدف المدنيين دون مبرر
حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي
مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب
اقتصادية قناة السويس: منفتحون على الشراكات الأمريكية في القطاعات الصناعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

حزب الله يحدد سقف التفاوض.. ويشدد على دعم المسار الدبلوماسي اللبناني

حزب الله
حزب الله
محمد البدوي

شدّد الأمين العام لحزب الله في خطاب جديد على أنّ أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يجب أن يلتزم حصراً بحدود جنوب الليطاني، موضحاً أنّ هذا السقف هو الإطار الذي ينبغي الوقوف عنده في أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية.

معالجة الملفات المرتبطة بالتوتر

وأكد الأمين العام تعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الحزب يقف إلى جانب المؤسسات الرسمية “لكي تستمر في المسار الدبلوماسي الذي اختارته” لمعالجة الملفات المرتبطة بالتوتر الحدودي.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الولايات المتحدة ليست معنية بملف السلاح ولا باستراتيجية الدفاع الوطني في لبنان، معتبراً أنّ هذه القضايا “شأن لبناني داخلي لا علاقة له بالخلافات أو التدخلات الأميركية”.

وعلّق الأمين العام على ما تردّد بشأن مشاركة مدني لبناني في لجنة الميكانيزم الحدودية، معتبراً أنّ الأمر “يتناقض مع التصريحات الرسمية اللبنانية” ويشكّل “تنازلاً مجانياً لا مبرر له”.

حزب الله إسرائيل الدولة اللبنانية الولايات المتحدة الأمين العام لحزب الله

