الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توم براك: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة ونحذر من خطر عودة الحرب بلبنان

توم براك
توم براك
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأمريكي توم براك، قال إنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة ونحذر من خطر عودة الحرب في لبنان.
 


وقالت قوات اليونيفيل، إن الغارات الإسرائيلية على منطقة عملياتنا جنوب لبنان انتهاكات واضحة للقرار 1701.

وأضافت قوات يونيفيل، أن إسرائيل تقصف الجنوب بينما يعمل الجيش اللبناني على نزع الأسلحة غير المصرح بها، ونحث الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له.


وأوضحت أن نحذر الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يفاقم الوضع، وأن 6 أشخاص أطلقوا النار على جنودنا في دورية قرب بنت جبيل الليلة الماضية.

وتابع يونيفيل: الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة وانتهاكات خطيرة للقرار 1701، ونذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام.


وطالبت يونيفيل  بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة، ونراقب الوضع في الجنوب وندعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701.


 

