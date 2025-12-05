قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط 80 مسيرة روسية في مواقع مختلفة من البلاد.

ومنذ قليل؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.

وبالأمس؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية ، أن  القوات الاستراتيجية التابعة لها، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسي، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تحضير وإطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".

وجاء في البيان: “دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي أوليكسييفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي”.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، أكثر من 155 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة قتالية، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، وعشر سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.

وحسّنت وحدات مجموعة من قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، مستهدفة عناصر ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وكوتشيروفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وياروفايا ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوط هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وبلاتونوفكا، وزاكوتنوي، وبيريستوك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 150 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، ورادارًا مضادًا للبطاريات "تي بي كيو 50"، ومحطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات إمداد.

وعززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط القتال، مستهدفة عدة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريشينو، وسيرغييفكا، وتورسكوي، وفولنوي، وسفيتلوي، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها من صنع غربي، ومدفعي ميدان، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين 155 ملم أمريكي الصنع، وخمس مركبات، وقاذفة صواريخ "هيرون" كرواتية الصنع، وراجمة "غراد".

كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهُزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوزدفيجيفكا، ودوبروبيلليا، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، أكثر من 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 سيارة، ومحطتي حرب إلكترونية، ومدفع ميدان، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمدادات.

الجيش الأوكراني روسيا مسيرة روسية وزارة الدفاع الروسية

