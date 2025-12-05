صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين بمشاركة 6 دول

تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، منافسات بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجارى بمشاركة 6 دول أفريقية تتنافس على بطاقات التأهل إلى بطولة العالم في الصين، وذلك ضمن سلسلة بطولات التأهيل المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية 2028.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث القاري بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يواصل دعم البطولات البارالمبية والاتحادات الرياضية، تأكيدًا لحرص الدولة على توفير أفضل بيئة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضور مصر على خريطة استضافة البطولات الدولية.

وأكد حسن علي عبد القادر القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، أن استضافة البطولة يمثل خطوة مهمة في دعم اللعبة وتطويرها داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن تجهيزات صالة حسن مصطفى والتسهيلات المقدمة من قبل اللواء إيهاب بشير رئيس مجلس الأمناء والدكتور تامر العناني المدير التنفيذي تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.

ويشارك في البطولة منتخبات مصر – الجزائر – ليبيا – بنين – النيجر – الكاميرون ذات مستويات فنية قوية، في منافسات يتوقع أن تشهد ندية وحماسًا كبيرين، خاصة مع أهمية الحدث في تحديد المتأهلين إلى بطولة العالم ثم إلى بارالمبياد 2028.