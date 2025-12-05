قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع

وزارة الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 8.1  مليون جرعة تحصينية، وذلك منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود وأنشطة الحملة القومية لتحصين الماشية، فقد حصنت الفرق البيطرية الميدانية بجميع المحافظات،  حتى الآن حوالي أكثر من 4.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، فضلًا عن تحصين مايزيد على 3.9 مليون  رأس ماشية بلقاح حمى الوادي المتصدع، لافتا إلى استمرار الحملة في مواصلة جهودها حتى الآن بجميع المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا، في إطار خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ حملات إرشادية مكثفة، ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمربين بجميع القرى والمراكز.

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية الجارية، والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، مؤكدة استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم من خلال الخط الساخن 19561.

