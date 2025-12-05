مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

تضمن قانون الأحوال المدنية عقوبات مشددة لمخالفي أحكام القانون بشأن استخراج البطاقة الشخصية وما يتبعها من غرامات تتعلق ببدل الفاقد او استعمال بطاقة رقم قومي مسجلة للغير .
باعتبارها حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية
- 100جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة
- 100جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية
- 50جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها
- 50جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد مدة 3 شهور من التغير
- 50جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.