مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

تضمن قانون الأحوال المدنية عقوبات مشددة لمخالفي أحكام القانون بشأن استخراج البطاقة الشخصية وما يتبعها من غرامات تتعلق ببدل الفاقد او استعمال بطاقة رقم قومي مسجلة للغير .

باعتبارها حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية