لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
أخبار البلد

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

سعر استمارة البطاقة الشخصية
سعر استمارة البطاقة الشخصية
رشا عوني

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 .. ازدادت عمليات البحث عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي و سعر استمار البطاقة الشخصية2025 ومنها المستعجل و الفوري و vip . 

نستعرض لكم اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي و طريقة استخراجها ، وكذلك طريقة استخراج البطاقة أونلاين ..

اسعار استمارة البطاقة 


استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية . 

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.
 

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.
 

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارةالسعر بالجنيه المصريمدة الاستلام
الفئة الفورية800 جنيهفورًا من السيارة النموذجية
فئة VIP إكسبريس515 جنيهًاخلال ساعتين
الفئة الخاصة175 جنيهًاخلال 24 ساعة
الفئة العاجلة125 جنيهًاخلال 3 أيام
الفئة العادية50 جنيهًاخلال 15 يومًا
استخراج بطاقة الرقم القومي اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي سعر استمارة البطاقة تجديد البطاقة الشخصية استخراج بطاقة مستعجلة

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

