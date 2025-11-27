من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 .. ازدادت عمليات البحث عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي و سعر استمار البطاقة الشخصية2025 ومنها المستعجل و الفوري و vip .

نستعرض لكم اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي و طريقة استخراجها ، وكذلك طريقة استخراج البطاقة أونلاين ..

اسعار استمارة البطاقة



استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية .



رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.



استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.



أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة: