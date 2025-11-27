قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق بدءاً من كوبري الجامعة وصولاً لميدان عرابي بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 14م، وبتكلفة 24 مليون جنيه، والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق. 

وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعه الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

وقدم المهندس محمد صلاح، مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بالمرحلة الأولى من الشارع بدءا من كوبري جامعة الزقازيق وصولاً لكوبري مستشفى الجامعة على مسافة 1 كم من إجمالي 1.3 كم ومتوسط عرض 14م.

وجار إقامة أرصفة للمشاة على جانبي الطريق وتبليطها ببلاط الإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين بما يتماشى مع خطة التوسعة الجارية بالطريق.

وأكد محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه مراحل العمل بجميع المشروعات الخدمية  والتنموية الجارية بنطاق المحافظة لدفع عجلة العمل بها وتذليل أي معوقات ولضمان تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أن مشروع رصف شارع سعد زغلول يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

