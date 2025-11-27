محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق بدءاً من كوبري الجامعة وصولاً لميدان عرابي بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 14م، وبتكلفة 24 مليون جنيه، والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق.

وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعه الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

وقدم المهندس محمد صلاح، مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بالمرحلة الأولى من الشارع بدءا من كوبري جامعة الزقازيق وصولاً لكوبري مستشفى الجامعة على مسافة 1 كم من إجمالي 1.3 كم ومتوسط عرض 14م.

وجار إقامة أرصفة للمشاة على جانبي الطريق وتبليطها ببلاط الإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين بما يتماشى مع خطة التوسعة الجارية بالطريق.

وأكد محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه مراحل العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة لدفع عجلة العمل بها وتذليل أي معوقات ولضمان تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أن مشروع رصف شارع سعد زغلول يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.