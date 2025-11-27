طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

يُعد الحمام المحشي من أطباق اللحوم الفاخرة التي تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ العربية، ويتميّز بطعمه الغني والمميز.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة لتحضير الحمام المحشي بطريقة سهلة وناجحة في المنزل، مع الحفاظ على نكهة الأرز والتوابل بطريقة مثالية، وهذا الطبق مناسب للعزومات والمناسبات الخاصة، ويجمع بين الطعم الشهي والمظهر الجذاب.

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز

المكونات الأساسية لتحضير الحمام المحشي:

4 حمامات جاهزة للتنظيف

ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

لحشو الحمام:

1 كوب أرز مصري أو بسمتي

1 بصلة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

50 غرام صنوبر (اختياري)

ملح وفلفل وبهارات (قرفة، جوزة الطيب، بهارات مشكلة)

أعشاب طازجة مثل بقدونس وكزبرة (اختياري)

خطوات تحضير الحمام المحشي:

ـ لتحضير الحمام: اغسلي الحمام جيدًا وانقعيه في ماء مع عصير الليمون والملح لمدة 15 دقيقة، ثم جففيه.

ـ لتحضير الحشو: قلّبي البصل في السمن حتى يصبح ذهبيًا، أضيفي الأرز المغسول والصنوبر والبهارات والأعشاب الطازجة.

ـ لحشو الحمام: احشي الحمام بخليط الأرز مع مراعاة ترك مساحة لأن الأرز سينتفخ عند الطهي.

ـ لتتبيل الحمام: افركي الحمام بالملح، الفلفل، والبهارات، وادهنيه بقليل من الزيت أو الزبدة.

ـ الطهي: ضعي الحمام في صينية فرن، أضيفي قليل من الماء أو المرق، وغطيه بورق فويل.

ـ اطهيه في فرن ساخن على حرارة 180–200 درجة مئوية لمدة ساعة، وأزيلي الفويل في آخر 10–15 دقيقة لتحمير الوجه.

ـ التقديم: قدمي الحمام المحشي ساخنًا مع السلطة أو الأرز الأبيض حسب الرغبة.