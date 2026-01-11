الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن المنشأت الطبية غير المرخصة.. ماذا قالت؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أي مخالفات تمس سلامتهم.

الحملات غير المرتبطة

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الصحة تعتمد على أكثر من آلية لرصد وضبط المخالفات داخل المنشآت التي تقدم خدمات صحية، مشيرًا إلى أن الآلية الأولى تتمثل في الحملات غير المرتبطة، وهي حملات تفتيش مفاجئة تمر على الأماكن التي تمارس أنشطة صحية دون الإعلان عنها مسبقًا، إلى جانب حملات أخرى مدرجة ضمن جداول زمنية محددة.

الخدمات الصحية

وأضاف حسام عبد الغفار، أن الآلية الثانية تعتمد على متابعة الإعلانات التي ينشرها بعض مقدمي الخدمات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم رصدها وفحصها للتأكد من قانونيتها، مشيرًُا إلى أن الشكاوى التي ترد من المواطنين تمثل آلية ثالثة ومهمة، سواء عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بجدية تامة.

التأكد من وجود الترخيص

وشدد حسام عبد الغفار، على أن القواعد المنظمة تلزم أي منشأة صحية بتعليق الترخيص الخاص بها في مكان ظاهر، موضحًا أن من حق المواطن التأكد من وجود الترخيص، سواء بالسؤال المباشر أو من خلال التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 للاستعلام عن موقف المنشأة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت عدم الترخيص، يتم التعامل الفوري مع الأمر وتوجيه حملة رقابية لضبط المخالفة ومنع أي ضرر قد يلحق بالمواطنين.