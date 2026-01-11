قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن المنشأت الطبية غير المرخصة.. ماذا قالت؟

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أي مخالفات تمس سلامتهم.

 الحملات غير المرتبطة

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الصحة تعتمد على أكثر من آلية لرصد وضبط المخالفات داخل المنشآت التي تقدم خدمات صحية، مشيرًا إلى أن الآلية الأولى تتمثل في الحملات غير المرتبطة، وهي حملات تفتيش مفاجئة تمر على الأماكن التي تمارس أنشطة صحية دون الإعلان عنها مسبقًا، إلى جانب حملات أخرى مدرجة ضمن جداول زمنية محددة.

 الخدمات الصحية

وأضاف حسام عبد الغفار، أن الآلية الثانية تعتمد على متابعة الإعلانات التي ينشرها بعض مقدمي الخدمات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم رصدها وفحصها للتأكد من قانونيتها، مشيرًُا إلى أن الشكاوى التي ترد من المواطنين تمثل آلية ثالثة ومهمة، سواء عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بجدية تامة.

 التأكد من وجود الترخيص

وشدد حسام عبد الغفار، على أن القواعد المنظمة تلزم أي منشأة صحية بتعليق الترخيص الخاص بها في مكان ظاهر، موضحًا أن من حق المواطن التأكد من وجود الترخيص، سواء بالسؤال المباشر أو من خلال التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 للاستعلام عن موقف المنشأة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت عدم الترخيص، يتم التعامل الفوري مع الأمر وتوجيه حملة رقابية لضبط المخالفة ومنع أي ضرر قد يلحق بالمواطنين.

الصحة وزارة الصحة حسام عبدالغفار صحة المواطنين

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

حريق

السيطرة علي حريق محدود في مصنع ورق بالمنوفية

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية

الواقعة

بتأكل الكلاب.. الداخلية تكشف حقيقة إلقاء شخص مادة كاوية على وجه سيدة بالقطامية

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

