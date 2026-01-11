احتيال علمي ومهني.. الصحة: ضبط مهندسة زراعية تنتحل صفة طبيبة جريمة نصب

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على بيان الوزارة المتعلق بضبط إحدى الممارسات غير المشروعة في مجال التنحيف، مؤكدًا أن جميع البيانات التي تصدرها وزارة الصحة دقيقة وصحيحة وتعتمد على معلومات موثقة.

أنشطة غير مشروعة

وأكد حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مهندسة زراعية تنتحل صفة طبيبة متخصصة في التنحيف، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة لرصد وضبط أي ممارسات صحية غير آمنة أو أنشطة غير مشروعة تمس صحة المواطنين.

مضاعفات جسيمة

وأوضح حسام عبد الغفار، أن الواقعة تمثل انتحالًا لصفة مهنية مصحوبًا باحتيال علمي ومهني، فضلًا عن التلاعب بمقدرات المواطنين الصحية، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تعرض حياة المرضى للخطر، وقد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة من بينها الفشل الكلوي، واصفًا الأمر بأنه غش منظم يتم تحت شعارات مضللة مثل "التغذية العلاجية" أو "التخسيس".

وشدد حسام عبد الغفار، على أن هذه الوقائع تُعد جريمة نصب مكتملة الأركان، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.