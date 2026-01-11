برلماني: التحركات الأوروبية والأمريكية ضد الإخوان اعتراف متأخر بصحة موقف مصر من التنظيم

أكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن العالم يتجه اليوم بشكل واضح وحاسم نحو إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، بعد سنوات طويلة من التحذيرات المصرية المتواصلة من خطورة هذا التنظيم على أمن واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة الدولية حاليًا يمثل اعترافًا متأخرًا بصحة الموقف المصري.

وأوضح قورة، في بيان له، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت من أوائل الدول التي كشفت الطبيعة الإرهابية لجماعة الإخوان، وحذّرت مرارًا من مخططاتها العابرة للحدود، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يتوقف يومًا عن تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة التنظيم، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت في فترات سابقة بتجاهل متعمد في ظل وجود مخططات سياسية استهدفت مصر بشكل مباشر.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى أن تلك المخططات، التي اعتمدت على توظيف جماعة الإخوان كأداة للضغط على الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، فشلت فشلًا ذريعًا، بعدما تمكنت مصر من إفشال كل محاولات زعزعة الاستقرار، وحافظت على تماسك مؤسساتها الوطنية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف قورة، أن التحركات الأوروبية والأمريكية الأخيرة ضد جماعة الإخوان تعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنظيم لا يمثل خطرًا على دولة بعينها، بل يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن العالمي، لافتًا إلى أن الجماعة استخدمت لسنوات واجهات سياسية واجتماعية لنشر الفكر المتطرف وتغذية الإرهاب في عدد من الدول.

وشدد على أن اعتراف المجتمع الدولي اليوم بإرهابية جماعة الإخوان يمنح مصر قوة سياسية ومعنوية كبيرة، باعتبارها الدولة التي سبقت الجميع في مواجهة هذا التنظيم، ودافعت ليس فقط عن أمنها القومي، بل عن أمن المنطقة والعالم بأسره، محذرًا من أن الإرهاب كان سينتقل إلى دول عديدة لولا المواجهة المصرية الحاسمة.

واختتم المهندس ياسر قورة بيانه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يُعد انتصارًا للرؤية المصرية، ودليلًا على أن الدولة كانت على حق منذ البداية، وأن العالم اليوم يردد ما قالته مصر منذ سنوات، بأن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأن مواجهتها كانت ضرورة لحماية الشعوب والدول من مخاطر التطرف والفوضى.

يذكر أن البرلمان الفرنسي أعلن عبر موقعه الرسمي تحديد جلسة للجنة الشؤون الأوروبية لمناقشة مقترح يتعلق بإدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية أوروبيا، يوم 22 يناير الجاري، بالتوازي مع قرارات وإجراءات أمريكية متزايدة لتشديد الرقابة على أنشطة التنظيم.