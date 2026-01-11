قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر

إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى بالإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 نحو 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن هذا الرقم التاريخي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة.


وأكد " رمزي " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ودعامة رئيسية للاستقرار المالي، مشيراً إلى أن هذا النمو غير المسبوق يعكس نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب شعور المصريين بالخارج بالمسؤولية الوطنية ودورهم المحوري في دعم وطنهم.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور إيهاب رمزي سؤالاً برلمانياً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، حول خطط الحكومة لمواجهة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، أو القضايا القانونية، أو فرص الاستثمار، أو تسهيل تحويل الأموال، بما يضمن الحفاظ على هذا الزخم المتصاعد وتعظيم الاستفادة منه مطالباً بضرورة تبني رؤية شاملة للتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، وليس مجرد مصدر للتحويلات ومشدداً على أهمية التواصل المستمر معهم والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم.
وطرح الدكتور ايهاب رمزى 5 تساؤلات ساخنة حول أفضل سبل استثمار أموال المصريين بالخارج ومضاعفة تحويلاتهم النقدية لمصر وهى :
1. ما هي الآليات الجديدة التي تعتزم الحكومة طرحها لجذب تحويلات المصريين بالخارج إلى مشروعات إنتاجية بدلاً من الاكتفاء بالاستهلاك؟
2. هل توجد خطة واضحة لتوسيع الأوعية الادخارية والاستثمارية بعوائد تنافسية وآمنة للمصريين بالخارج؟
3. كيف ستعمل الدولة على تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة؟
4. ما مدى جاهزية الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية موحدة وسريعة للمستثمرين من المصريين بالخارج؟
5. هل هناك توجه لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمصريين بالخارج يضمن لهم الشفافية والعائد المستدام؟
مؤكداً على أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تمثل فرصة ذهبية يجب استثمارها بحكمة، داعياً الحكومة إلى تحويل هذه الثقة الغالية إلى شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وترسخ قناعة المصريين بالخارج بأن وطنهم هو الملاذ الآمن والأفضل لاستثمار جهودهم ومدخراتهم، اليوم وغداً

إيهاب رمزي مجلس النواب البنك المركزي تحويلات المصريين الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد