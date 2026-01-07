قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

أشرف غراب
أشرف غراب
محمد صبيح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 42.5% خلال 11 شهرا من يناير حتى نوفمبر 2025، لتسجل نحو 37.5 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي فقط بنحو 3.6 مليار دولار، بزيادة بمعدل 39.9%، متوقعا أن تتخطى الـ 40 مليار دولار خلال عام 2025 لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.

تحويلات المصريين

ورصد غراب، الأسباب التي أدت إلى تحقيق تحويلات المصريين قفزة تاريخية أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال عامي 2024 و2025 وذلك من قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية حتى استقر عند قرب الـ 47 جنيها ولشهور طويلة لم يرتفع سعره، وهذا ساهم في زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وزيادة تحويلاتهم من أجل الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراض وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.

وأضاف غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات وأن استمرار زيادتها له دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق واستدامة تراجع معدل التضخم تدريجيا وتحقيق استقرار مالي حقيقي، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .

الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج تسهيل التحويلات المالية

