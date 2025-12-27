قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ5.5% في 2026 مع تحسن السياحة وتحويلات المصريين

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
محمد البدوي

توقع الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، استمرار تحسن الاقتصاد المصري في عام 2026، مع وصول معدلات النمو إلى 5 – 5.5%، مدعومة بتعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

الطمأنينة لدى المستثمرين

وقال جنينة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “عجلة الاقتصاد بدأت في التحرك والدوران، وهو ما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والخارجيين، وقد بدأت هذه التحركات الاقتصادية تظهر بالفعل منذ منتصف عام 2025”.

 تحويلات المصريين في الخارج 

وأضاف: "نتوقع أن يحقق قطاع السياحة أرقامًا قياسية تصل إلى 20 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين في الخارج إلى 40 مليار دولار هذا التحسن سيؤدي إلى استقرار الجنيه المصري وانعكاسات إيجابية على المواطن، خاصة في أسعار السيارات والعقارات وبعض السلع الضرورية مثل الدواجن والبيض".

عودة القطاع الخاص للاستثمار

وأكد جنينة أن تأثير التحسن في التوظيف والاستثمار سيحتاج بعض الوقت ليظهر بالكامل: "هناك مؤشرات قوية تعكس عودة القطاع الخاص للاستثمار بعد فترة انتظار الاستقرار والانتهاء من تطوير البنية التحتية ومع تزايد الطلب الخارجي والداخلي، بدأنا نرى شركات تُنشئ خطوط إنتاج جديدة، وهذا سينعكس على معدلات التوظيف والدخل، ليشعر المواطن بالتغيير مقارنة بفترة الأزمة".

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأشار إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية سيكون له أثر مباشر على الاستقرار النقدي والمالي للمواطن، مع ترسيخ الثقة في الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات القادمة.

