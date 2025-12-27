خبير يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ5.5% في 2026 مع تحسن السياحة وتحويلات المصريين

توقع الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، استمرار تحسن الاقتصاد المصري في عام 2026، مع وصول معدلات النمو إلى 5 – 5.5%، مدعومة بتعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

الطمأنينة لدى المستثمرين

وقال جنينة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “عجلة الاقتصاد بدأت في التحرك والدوران، وهو ما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والخارجيين، وقد بدأت هذه التحركات الاقتصادية تظهر بالفعل منذ منتصف عام 2025”.

تحويلات المصريين في الخارج

وأضاف: "نتوقع أن يحقق قطاع السياحة أرقامًا قياسية تصل إلى 20 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين في الخارج إلى 40 مليار دولار هذا التحسن سيؤدي إلى استقرار الجنيه المصري وانعكاسات إيجابية على المواطن، خاصة في أسعار السيارات والعقارات وبعض السلع الضرورية مثل الدواجن والبيض".

عودة القطاع الخاص للاستثمار

وأكد جنينة أن تأثير التحسن في التوظيف والاستثمار سيحتاج بعض الوقت ليظهر بالكامل: "هناك مؤشرات قوية تعكس عودة القطاع الخاص للاستثمار بعد فترة انتظار الاستقرار والانتهاء من تطوير البنية التحتية ومع تزايد الطلب الخارجي والداخلي، بدأنا نرى شركات تُنشئ خطوط إنتاج جديدة، وهذا سينعكس على معدلات التوظيف والدخل، ليشعر المواطن بالتغيير مقارنة بفترة الأزمة".

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأشار إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية سيكون له أثر مباشر على الاستقرار النقدي والمالي للمواطن، مع ترسيخ الثقة في الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات القادمة.