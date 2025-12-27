قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
أمطار رعدية ورياح .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت
الكهرباء : شغالين مع شركات عالمية لمواجهة سرقة التيار
لميس الحديدي بعد فوز منتخب مصر: كملوا يارجالة وإحنا وراكم
رسالة قوية من محمد هاني عقب الطرد: معانا 6 نقاط ومتصدرين المجموعة
هشام ماجد: تربيتي الجيدة بفضل والدتي وأي خطأ عشان مسمعتش كلامها
زاهي حواس: أدافع عن الأهرامات ومصادر وسيم السيسي مكانها مزبلة التاريخ .. لا يوجد وادي الملوك الثاني | فيديو
بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب
دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر في رجب.. ردده وحدد حاجتك
برودة قارسة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر
أشادت الإعلامية لميس الحديدى، بفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا، مشيرة أن لاعبى المنتخب قدموا مباراة بطولية واستحقوا الإشادة بعد القتال حتى اللحظات الأخيرة.

وكتبت لميس الحديدى عبر حسابها: «أبطال والله، حافظوا على الفوز 55 دقيقة وهم ناقصين واحد، الشناوى بطل فى أحسن حالاته، وصلاح والفريق مقاتلين للنفس الأخير.. كملوا يا رجالة وإحنا وراكم».

https://x.com/lameesh/status/2004601157486800922?s=20

وكانت تصدرت لميس الحديد، تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما أكدت مصادر مقربة الخميس الماضى، انفصالها عن الإعلامى عمرو أديب، وذلك بعد زواج دام لـ أكثر من 25 عاماً.

