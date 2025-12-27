لميس الحديدي بعد فوز منتخب مصر: كملوا يارجالة وإحنا وراكم

أشادت الإعلامية لميس الحديدى، بفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا، مشيرة أن لاعبى المنتخب قدموا مباراة بطولية واستحقوا الإشادة بعد القتال حتى اللحظات الأخيرة.

وكتبت لميس الحديدى عبر حسابها: «أبطال والله، حافظوا على الفوز 55 دقيقة وهم ناقصين واحد، الشناوى بطل فى أحسن حالاته، وصلاح والفريق مقاتلين للنفس الأخير.. كملوا يا رجالة وإحنا وراكم».

https://x.com/lameesh/status/2004601157486800922?s=20

وكانت تصدرت لميس الحديد، تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما أكدت مصادر مقربة الخميس الماضى، انفصالها عن الإعلامى عمرو أديب، وذلك بعد زواج دام لـ أكثر من 25 عاماً.